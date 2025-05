Junge oder Mädchen? Das wünschen sich Matze Höhn und Lejla

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla schweben aktuell im Siebten-Baby-Himmel. Der Schauspieler und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, wissen sie im Moment selbst noch nicht. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "L und M's Teambesprechung" verraten sie aber, welches Wunschgeschlecht sie jeweils haben. "Du bist Team Mädchen und ich bin Team Junge. Wobei ich sagen muss, seitdem wir in Bosnien waren, hat sich mein Gefühl geändert. Ich bin jetzt auch eher Team Mädchen", gesteht Lejla.

Am Ende des Tages sind sich die beiden Netz-Stars aber einig: Eigentlich ist ihnen das Geschlecht ihres Nachwuchses völlig egal. "Das Wichtigste ist für uns, dass das Baby gesund ist", erklärt Matze. Die werdende Mama leidet während ihrer Schwangerschaft immer wieder unter starken Symptomen. Vor allem in ihrem kürzlichen Bosnien-Urlaub hatte sie damit zu kämpfen. "In Bosnien ging es mir eigentlich gut und dann hatte ich aber plötzlich einen Migräneanfall. Das war wirklich schlimm. Man kann kein Ibuprofen nehmen. Ich hatte so doll Migräne und musste mich zudem zweimal übergeben", erzählt sie in dem Podcast. Zudem hatte sie einen "Ausschlag im Gesicht, der sich über drei Tage gezogen hat". Mittlerweile seien die Beschwerden aber wieder abgeklungen: "Seit wir zurück zu Hause sind, geht's mir sehr gut, muss ich sagen. Außer abends, da ist der Magen immer ein bisschen flau. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren."

Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und Lejla sind seit Oktober 2023 offiziell ein Paar. Vergangenen Sommer gaben sich die beiden Turteltauben sogar das Jawort – seitdem warteten ihre Fans schon darauf, dass sie endlich eine Familie gründen. Die frohe Nachricht verkündeten der 29-Jährige und die Beauty dann Ende April auf Instagram. "Baby is loading", was übersetzt so viel bedeutet wie "Baby lädt", schrieben sie zu einem niedlichen Instagram-Video, auf dem Lejla ein enges weißes Top trägt, das ihre Babykugel in Szene setzt. Matze kniet auf den Aufnahmen vor seiner Frau – und gibt ihrem Bauch einen Kuss.

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn, Influencer, mit seiner Partnerin Lejla

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Lejla Höhn, Influencer

