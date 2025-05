Barack Obama scherzte nach Tod von Michelles Mutter

Michelle Obama (61) und ihr Bruder Craig Robinson haben in ihrem Podcast "IMO" über den Tod ihrer Mutter Marian Robinson (✝86) gesprochen, die im Mai 2024 mit 86 Jahren gestorben ist. Während der Folge erzählte Michelle, wie ihr Ehemann Barack Obama (63) nach dem Verlust einen ungewöhnlichen Scherz machte. "Barack sagte: 'Du bist als Nächste dran' – da habe ich gleich erwidert: 'Ich bin nicht bereit, an der Reihe zu sein! Du bist dran, Barack!'", erinnerte sich die ehemalige First Lady mit Humor an die Worte ihres Mannes.

Michelle und Craig ließen während ihres Gesprächs auch durchblicken, dass ihre Mutter den beiden Kindern schon lange offen mit dem Gedanken an ihr eigenes Lebensende begegnet war. Craig scherzte im Podcast: "Unsere Mutter hat uns 20 Jahre lang immer wieder damit gedroht, einfach tot umzufallen. Sie hat uns auf diesen Tag vorbereitet und ganz genaue Anweisungen hinterlassen, was sie wollte und wie alles ablaufen soll." Michelle ergänzte, dass Marian sich ausdrücklich eine einfache Abschiedsfeier gewünscht habe, ohne große Zeremonie. Der Abschied von Marian fand dann auch in engem Kreis statt, ganz nach ihren Wünschen.

Das private Familienleben von Michelle und Barack Obama stand zuletzt immer wieder im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Bereits in früheren Folgen hatte Michelle Anekdoten aus der Beziehung zu Barack preisgegeben, etwa wie ihr Bruder Craig zu Beginn skeptisch war und erst später vom künftigen Ehemann überzeugt wurde. Auch Geschichten über Baracks Heiratsantrag und Besonderheiten aus dem Eheleben – etwa seine Unpünktlichkeit – finden regelmäßig den Weg zu den Zuhörern. Trotz aller globalen Aufmerksamkeit rund um die Obamas wird immer wieder deutlich, wie zentral das Thema Familie für Michelle bleibt. Die besondere Bindung zu ihrer Mutter und zu ihrem Bruder Craig zieht sich wie ein roter Faden durch ihre öffentlichen Auftritte und Erzählungen. Doch trotz aller Publikumsaufmerksamkeit und des liebevollen Familienzusammenhalts zeigt sich bei den Obamas, dass auch der Humor bei ihnen nie zu kurz kommt.

Getty Images Michelle und Barack Obama im Februar 2018

Getty Images Michelle Obama und Craig Robinson 2019 während eines Events der Obama Foundation in Chicago

