Ihr Haus brannte ab: Für Miley Cyrus war es "größter Segen"

Miley Cyrus (32) sorgt mit einer besonderen Aussage für Aufsehen: Die Sängerin verriet laut Daily Mail während der Frage- und Antwortrunde zu ihrem neuen Album "Something Beautiful" am Dienstag in New York, dass der Brand ihres luxuriösen Malibu-Hauses, das sie einst mit Liam Hemsworth (35) geteilt hatte, für sie im Nachhinein ein Geschenk gewesen sei. Die Katastrophe ereignete sich im November 2018, nur einen Monat bevor Miley und Liam den Bund der Ehe eingingen. Auf dem Event erklärte Miley: "Als mein Haus abbrannte, war das eigentlich der größte Segen meines Lebens." Damals war die Musikerin in Südafrika und erfuhr am Set der Serie "Black Mirror" von dem Schicksalsschlag, während sie als Sängerin Ashley O vor der Kamera stand.

Das Grundstück, das Miley und Liam gemeinsam für über zwei Millionen Euro gekauft hatten, sollte eigentlich ihr Traumhaus werden. Doch der Woolsey-Feuersturm zerstörte das Anwesen vollständig – und mit ihm, wie Miley jetzt sagt, auch viele Beziehungen in ihrem Leben. "Als mein Haus abbrannte, sind auch viele meiner Beziehungen verbrannt, und das hat mich zu so viel Magie und Dankbarkeit geführt", erklärte die Pop-Ikone vor ihren Fans. Schon kurz nach der Hochzeit war die Ehe der beiden schließlich zerbrochen, 2020 war die Scheidung offiziell. In einem emotionalen Rückblick sagte Miley: "Ich würde meinem jüngeren Ich raten, dunkle Zeiten wertzuschätzen, denn sie führen dich immer ins Licht." Nach dem Brand musste sie direkt für ein Musikvideo drehen – "The show must go on!", unterstrich Miley rückblickend auf TikTok.

Auch privat hatte Miley in den vergangenen Jahren einige Turbulenzen zu verkraften: Vor allem die Trennung ihrer Eltern Tish (57) und Billy Ray Cyrus (63) sorgte für Unruhe in der Familie. Die Spannungen zwischen Mutter und Vater wurden öffentlich ausgetragen, und es wird gemunkelt, dass Miley sich auf die Seite ihrer Mutter gestellt hat, die Billys neuer Beziehung mit Elizabeth Hurley (59) eher mit gemischten Gefühlen begegnet. Trotz aller Widrigkeiten blickt die Musikerin heute voller Dankbarkeit und Optimismus nach vorn. Ihr neues Album spiegelt ihre Entwicklung wider und ihre enge Verbindung zu den Fans, die ihr schon seit "Hannah Montana"-Zeiten die Treue halten. Immer wieder betont Miley laut Daily Mail, wie besonders dieses Band ist: "Wir sind alle ein bisschen seltsam, aber genau das verbindet uns."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Frazer Harrison/Getty Image, Cindy Ord/Getty Images Collage: Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley

