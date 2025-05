Name von Rihanna und A$AP Rockys Baby beginnt wieder mit R

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) erwarten ihr drittes gemeinsames Kind – und der Babyname steht bereits teilweise fest! Während ihres Auftritts bei der glamourösen Met Gala Anfang Mai sorgte die Sängerin mit ihrer Babybauch-Enthüllung für jede Menge Aufsehen. Nur wenige Tage später plauderte A$AP Rocky, der bürgerlich Rakim Mayers heißt, in der US-Show "Late Night With Seth Meyers" aus, dass auch Baby Nummer drei einen Namen mit dem Buchstaben "R" tragen wird. Der Rapper und die "Umbrella"-Sängerin setzen damit ihre ganz eigene "R"-Tradition fort, gemeinsam mit ihren Söhnen RZA und Riot (1).

Konkrete Namensvorschläge wollten die beiden Stars zwar noch nicht verraten, doch der Anfangsbuchstabe scheint für das Paar eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Seit der Geburt ihres ersten Sohnes RZA im Mai 2022 setzt die prominente Familie auf ein Namensschema, das sich durch alle Mitglieder zieht: Sowohl Rihanna, A$AP Rocky als auch die beiden Jungs beginnen mit einem "R". Ob der neue Erdenbürger wieder ein Junge oder vielleicht dieses Mal ein Mädchen wird? Rihanna hatte in einem Interview mit dem Magazin Interview bereits verraten, dass sie gerne eine Tochter hätte, aber natürlich offen für jede Überraschung bleibt.

Abseits ihrer Karriere leben Rihanna und A$AP Rocky ein Familienleben, das sie mit viel Liebe und Humor gestalten. Privat geben sich die beiden Superstars deutlich nahbarer als auf dem roten Teppich: Während für viele Fans der Couple-Look auf der Met Gala für Gesprächsstoff sorgte, zeigte sich A$AP Rocky in Interviews gerührt von den Glückwünschen und der Unterstützung aus aller Welt. "Wir sind sehr glücklich, es ist ein Segen", betonte er im Gespräch mit Associated Press. Rihanna selbst wurde erst kürzlich gefragt, wie viele Kinder sie sich vorstellen könne – darauf meinte sie nur zu Interview Magazine lachend: "So viele, wie Gott mir geben möchte."

ActionPress / BFA.com / BACKGRID Rihanna im Mai 2025

Getty Images ASAP Rocky bei der Met Gala 2025

