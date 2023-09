Nicht wegen Altersschwäche: Daran starb Jimmy Buffett (†76)

Der Song "Margaritaville" machte Jimmy Buffett (✝76) zum Weltstar. Vor einigen Tagen starb der beliebte Musiker im Kreise seiner Familie. Er hinterließ seine Frau Jane und ihre drei gemeinsamen Kinder. Bisher war unklar, woran der US-Amerikaner genau verstorben war. Doch jetzt gibt es genauere Infos über die Todesumstände des 76-Jährigen. Fest steht: Jimmy ist trotz seines hohen Alters nicht an Altersschwäche gestorben.

Auf Jimmys Website wurde ein Nachruf veröffentlicht, der auch Aufschluss über die offizielle Todesursache gibt: Der Sänger starb an Merkel-Zell-Hautkrebs. Die Krankheit wurde vor vier Jahren bei dem 76-Jährigen diagnostiziert. Das Merkelzellkarzinom ist ein seltener, aggressiver Hautkrebs, der laut MD Anderson Cancer Center oft als "rote, glänzende Knötchen im Gesicht, an den Händen und am Hals" beginnt.

Die Familie des Sängers hatte Anfang September den Tod von Jimmy bekannt gegeben. "Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen vermisst werden", hieß es in dem Statement, das seine Verwandten auf Twitter teilten.

Anzeige

Getty Images Jimmy Buffett, 1982

Anzeige

Getty Images Jimmy Buffett, März 2018

Anzeige

Getty Images Jimmy Buffett, Juli 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de