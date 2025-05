Maurice Spada geht es nach Liebes-Aus mit Smilla "ganz gut"

Maurice Spada gab vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht bekannt: Der Make Love, Fake Love-Star ist nicht länger mit seiner Freundin Smilla zusammen. Mit Promiflash spricht er nun offen über sein Liebes-Aus – und offenbart währenddessen, wie er aktuell mit der Trennung klarkommt. "So weit geht es mir ganz gut. Es beschäftigt mich natürlich, aber ich versuche mich viel abzulenken und den Fokus komplett zu 100 Prozent auf mich und meine Selbstständigkeit zu lenken. Das hilft mir", gibt die Reality-TV-Bekanntheit preis.

Er stellte bereits im Vorfeld klar, dass sich keiner etwas zuschulden kommen lassen hatte. Das Paar trennte sich nicht, weil jemand dem anderen fremdgegangen war, sondern weil es zu viele Meinungsverschiedenheiten gab. Gegenüber Promiflash enthüllt Maurice, dass insbesondere die Distanz ausschlaggebend für das Liebes-Aus war. "Eine große Rolle hat natürlich die Entfernung gespielt und die Tatsache, dass beide nicht wirklich dazu bereit waren, ihr Leben in dem jeweiligen Ort für den anderen komplett aufzugeben", betont der ehemalige Temptation Island-Verführer.

Viele Fans zweifelten bereits während der Teilnahme an "Make Love, Fake Love" an der Beziehung von Maurice und Smilla. Die beiden gingen allerdings auch noch nach den Dreharbeiten gemeinsam durchs Leben – bis der einstige Love Island-Kandidat diese Woche publik machte, dass er und seine Partnerin nicht mehr zusammen sind. "Da viele gefragt haben: Ja, Smilla und ich sind kein Paar mehr", verkündete er in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Es ist niemand fremdgegangen oder Ähnliches. Es gab einfach zu viele Meinungsverschiedenheiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, Reality-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / smillaeckrl Maurice Spada und seine Freundin Smilla im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige