Jimmy Buffetts (†76) Ehefrau erinnert sich emotional an ihn

Jimmy Buffetts (✝76) Frau dankt seinen Ärzten und Fans. Vergangenen Samstag hatte eine traurige Nachricht die Welt erreicht: Der Countrysänger ist verstorben. Seine Familie hatte im Netz bekannt gegeben, dass er bereits am 1. September von uns gegangen war. Grund für seinen Tod soll die Krankheit Merkel-Zell-Hautkrebs gewesen sein. Nun meldet sich Jimmys Frau Jane zu Wort und findet dankende Worte.

Auf der offiziellen Website jimmybuffett.com veröffentlicht Jane ein Statement zum Tod ihres Mannes. "Eine Sache, die wir beide kannten und in jedem schwierigen Moment erlebten, war das Gefühl, von all den Menschen in unserem Leben aufrecht gehalten zu werden", schreibt sie. Jimmy sei stets von Liebe umgeben gewesen, sowohl bei seinen Konzerten als auch im Krankenhaus. Jane dankt seinen Fans, die mittlerweile "eine große Familie seien", und seinen Ärzten, die ihm jederzeit Hoffnung gaben. "Er hat immer gelächelt, selbst wenn er schwer krank war. [...] Jimmy war immer Optimist, der stets zwinkerte und uns zum Lachen brachte", erinnert Jane sich.

Genau wie ihre Mutter erinnerte sich auch Jimmys Tochter Delaney (31) liebevoll an ihren Vater. Bei Instagram schrieb sie: "Trotz der Schmerzen lächelte er jeden Tag. Er war freundlich, obwohl er jede Ausrede hatte, es nicht zu sein." Der Musiker sei ihr und ihren beiden Geschwistern stets ein wunderbarer Vater gewesen.

Getty Images Jimmy Buffett, Juli 2010

Getty Images Jane Slagsvol und Jimmy Buffett, 2018

Getty Images Delaney Buffett und Jimmy Buffett, März 2018

