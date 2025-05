Trennung von Juwelier: Giuliana Farfalla hat alles verloren

Giuliana Farfalla (29) ist wieder Single. Noch bei Kampf der Realitystars schwärmte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin von ihrem Freund – doch nun ist alles aus und vorbei. Das bestätigt Giuliana persönlich gegenüber RTL: "Mein Freund und ich haben uns getrennt. Die Trennung ist sehr frisch, ich habe in wenigen Sekunden alles verloren – von 100 auf null." Mit der Trennung von ihrem französischen Juwelier müsse das Model sich jetzt auch von einem sorgenfreien Leben verabschieden. "Ich hatte alles. Jeden Monat 10.000 Euro. Ich hatte ein sehr schönes und sorgenfreies Leben", klagt Giuliana weiter. Ganz realisiert habe sie das Liebes-Aus noch nicht.

Zudem war es ihr nun mehr Ex-Partner, der die Beziehung offenbar aus dem Nichts beendete. Grund dafür sei ein Abend mit ihren Freundinnen gewesen. "Er war und ist sehr eifersüchtig. Vor ein paar Wochen war ich mit meinen Mädels unterwegs. Am Tisch waren auch ein paar Freundinnen mit männlicher Begleitung dabei, was ich nicht wusste. Das hat er mitbekommen, weil ich von Bekannten gesehen wurde", erzählt die 29-Jährige. Ab da habe es wohl kein Zurück mehr gegeben: "An dem Punkt konnte ich auch nicht mehr viel mit ihm reden. Er hat klar gesagt, dass er nicht mehr will."

Während des Drehs für "Kampf der Realitystars" in Thailand war noch alles gut zwischen Giuliana und ihrem Partner – sie schwärmte immer wieder von ihrem schönen Leben und betonte auch, das Preisgeld der Show eigentlich nicht zu brauchen. "Ich habe ein sehr schönes Leben, ein sehr angenehmes Leben. Das traut man sich heutzutage gar nicht mehr zu erwähnen, aber ich habe das Privileg, dass ich gar nicht arbeiten muss", erklärte sie gegenüber RTLZWEI. Sollte sie die Sendung aber doch gewinnen, wolle sie die Prämie ihrer Familie geben.

Giuliana Farfalla, TV-Star

Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Teilnehmerin

