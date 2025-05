Privatsphäre ade? Herzogin Meghan teilt häufiger Kinderfotos

Herzogin Meghan (43) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Sie hat zum Geburtstag ihres Sohnes Prinz Archie (6) ein bisher unveröffentlichtes Foto geteilt. Der Schnappschuss erschien pünktlich zum Ehrentag des kleinen Royals am 6. Mai und gewährt einen seltenen Blick auf Archies Leben fernab des Rampenlichts. Schon in der Vergangenheit hatte Meghan immer wieder betont, wie wichtig ihr der Schutz der Privatsphäre ihrer beiden Kinder sei. Doch in letzter Zeit häufen sich die Bilder, die die Herzogin persönlich auf Instagram teilt. Was wohl der Grund dafür ist?

Ob Geburtstag, Spaziergang im Garten oder gemeinsame Veranstaltungen: Meghan entscheidet mittlerweile offenbar selbstbewusst, wann und wie sie ihre beiden Kinder – Prinz Archie und Prinzessin Lilibet (3) – in der Öffentlichkeit zeigt. Die veröffentlichten Aufnahmen sind meist kunstvoll arrangiert und wirken dennoch familiär und nahbar, was bei den Fans der Sussexes gut anzukommen scheint. Trotz ihres jahrelangen Kampfs um mehr Privatsphäre ist vor allem Archie in letzter Zeit häufiger zu sehen, etwa auf Bildern, die Meilensteine seines Heranwachsens oder besondere Familienmomente festhalten.

Obwohl sich Meghans Bewunderer über die vielen royalen Kinderfotos freuen, gibt es auch zahlreiche kritische Stimmen gegen die Suits-Darstellerin. In einem Interview mit The Sun wetterte Royal-Experte Hugo Vickers zum Beispiel: "Ich bin persönlich langsam etwas genervt davon, ständig Fotos von den Hinterköpfen der Kinder zu sehen." Er vermutet, dass hinter den Schnappschüssen PR stecke und geht sogar so weit, dass Meghan Archie und Lilibet dazu nutze, um Aufmerksamkeit von den britischen Royals zu bekommen.

Instagram / meghan Prinz Archie im Sonnenuntergang

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

