Bill und Tom Kaulitz packen über traumatische Kindheit aus

Bill Kaulitz (35) und Tom Kaulitz (35) haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verblüffend offen über ihre schwierige Jugend gesprochen. Die beiden Tokio Hotel-Stars, die heute in Los Angeles leben, wuchsen im kleinen Dorf Loitsche bei Magdeburg auf – eine Vergangenheit, die sie spürbar geprägt hat. "Das ist ein hartes Pflaster, wo wir herkommen", betonte Tom. Bruder Bill ergänzte, dass ihre Jugend von "Angst, Hass und Gewalt" überschattet gewesen sei.

Wie Tom weiter berichtete, ging es in der 800-Seelen-Gemeinde "viel um Drogen – auch bei uns in der Jugend. Die Leute haben gedealt, Gewalt, Hass, Gruppendynamiken und so weiter." Bill verriet außerdem, dass er sogar Angst hatte, allein zur Schultoilette zu gehen. "Mir sind ja auch wirklich schlimme Dinge da passiert", erklärte er. Es habe Momente gegeben, in denen ihr Stiefvater mit dem Baseballschläger kommen musste, um sie abzuholen. Trotz einiger schöner Erinnerungen wiegen die "vielen dunklen und schlimmen sowie traumatischen Erfahrungen", wie Bill im Podcast sagte, letztlich schwerer.

Inzwischen habe Bill seiner alten Heimat jedoch vergeben. Im Rahmen von Dreharbeiten zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" war der Musiker zuvor an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt. Im Gespräch mit Tom sagte Bill, er habe mit seiner Heimat "Frieden geschlossen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Anzeige Anzeige