Seine Kids leiden noch heute: Tom Brady bereut Netflix-Roast

Nach seiner Trennung von Gisele Bündchen (44) nahm Tom Brady (47) im vergangenen Jahr an der Netflix-Show "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil – damals zogen Stars wie beispielsweise Kevin Hart (45) über seine gescheiterte Ehe mit dem Model her. Rückblickend bereut der ehemalige Footballstar das zutiefst, wie er nun gesteht – besonders wegen seiner drei Kinder John, Benjamin und Vivian. "Es war für meine Kinder wirklich hart", gestand Tom in der aktuellen Folge des Podcasts "Impaulsive".

Nach der Show wollte Toms Nachwuchs wissen, warum er überhaupt an dem Roast teilnahm. "Es gibt Dinge, die man als Elternteil vermasselt, und man merkt es erst hinterher. Wir sind keine perfekten Eltern", erklärte der einstige Quarterback der New England Patriots reumütig. Während der Show habe es sich nicht schlimm angefühlt – im Gegenteil. "In diesem Moment, in diesem Theater, an diesem Abend im Forum, war es elektrisch. [...] Jeder war auf Wolke neun. Ich denke, diesen Moment werde ich nie vergessen", erinnert sich Tom in Logan Pauls (30) Podcast weiter und fügt hinzu: "Und dann werde ich nie vergessen, wie ich am nächsten Tag mit meinen Kindern sprach. Ich fühlte mich wie mit einem Pfahl im Herzen."

Im vergangenen Frühling ließ Tom während des Netflix-Roasts teils heftige Seitenhiebe gegen sich und seine damalige Noch-Ehefrau über sich ergehen. Damals hielt sich Kevin Hart auch nicht mit den Witzen über das Sexleben des Models zurück. "Wisst ihr, wer auch mit ihrem Trainer gevögelt hat? Gisele, sie hat mit ihrem Karatetrainer geschlafen. [...] Tom, wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht Stunden Karate pro Tag?", scherzte der Komiker. Über die Witze soll Gisele extrem verletzt gewesen sein – das Ganze habe bei ihr alte Wunden wieder aufgerissen.

Getty Images Tom Brady im September 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2019

