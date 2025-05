Bestätigt: Molly-Mae Hague & Tommy Fury sind wieder ein Paar

Molly-Mae Hague (25) gibt ihrem Liebsten noch eine Chance. Die Influencerin hatte sich im vergangenen Sommer von ihrem Partner Tommy Fury (26) getrennt, mit dem sie auch ein Baby hat. Das Love Island-UK-Paar war zuvor in einen handfesten Untreue-Skandal hineingeraten. Seither kamen jedoch immer wieder Gerüchte auf, dass Molly-Mae und Tommy sich wieder annähern könnten. Nun macht sie es offiziell – die beiden sind wieder ein Paar. Bevor es so weit gekommen ist, musste Tommy jedoch an sich arbeiten. "Die Version von ihm, die er jetzt ist, ist eine der besten, die ich je gesehen habe", beteuert Molly-Mae in der Dokumentation "Behind It All Part 2".

In der Dokumentation sieht man die beiden, wie sie bei einem Telefongespräch miteinander herumalbern. "Wie wir jetzt sind, ist der Grund, warum ich die ganze Zeit an uns festgehalten habe, weil ich weiß, wie toll wir sein können", schwärmt Molly-Mae kurz darauf im Einzelinterview. Sie erhoffe sich nun mehr Beständigkeit von Tommy, auch für Töchterchen Bambi. Die 25-Jährige erklärt: "Wenn das so weitergeht, werden aus jedem Tag, der vergeht, Wochen, aus Wochen Monate, und irgendwann sind wir jahrelang dieses beständige, erstaunliche Paar, von dem ich weiß, dass wir es sein können. Das ist es, was ich mir erhoffe."

Im vergangenen Sommer kam heraus, dass Tommy seiner Partnerin kurz vor der Hochzeit fremdgegangen ist. Zudem wurde bekannt, dass der Boxer ein Alkoholproblem haben soll. Nach der medienwirksamen Trennung blieben sie einige Monate getrennt, an Silvester wurden sie jedoch schon wieder beim Knutschen erwischt. Über den Valentinstag verreisten sie schließlich gemeinsam, was für Fans ein endgültiger Beweis war, dass die beiden ein Liebescomeback versuchen.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2022

