Würde Serkan Yavuz für eine neue Frau Vasektomie beheben?

Serkan Yavuz (32) hat in seiner aktuellen Instagram-Story zu einer sehr privaten Frage Stellung bezogen: Würde er für eine neue Partnerin seine Vasektomie rückgängig machen? Der Realitystar erklärte dort offen, dass er nach dem Liebes-Aus mit Samira Yavuz (31) diesbezüglich eine klare Entscheidung getroffen hat: "Auch wenn es für viele unvorstellbar ist, aber ich habe alles aus Liebe mit Samira gemacht oder angegangen. Und meine Kinder sind pure Liebe und auch mit der Person, für die ich alles empfinde. Von dem her, ich bezweifle, dass ich jemals wieder so lieben kann, wie ich es bei Samira tue oder eine Partnerschaft wie mit ihr führen kann, und von daher ein klares Nein."

Serkan betonte, dass er die Entscheidung zur Familienplanung und auch zur Vasektomie immer aus Liebe zu Samira getroffen habe. In seinem Statement erklärte er weiter, dass das Thema einer möglichen Rückgängigmachung nur zwischen ihm und Samira überhaupt einmal im Raum stand: "Das war immer nur Thema mit Samira, ob man vielleicht irgendwann mal es rückgängig machen will, falls wir wollen würden." Für eine neue Partnerin kommt dieser Schritt für den 32-Jährigen also nicht infrage.

Schon in jüngster Vergangenheit hatte Serkan mit offenen Worten von seinen aktuellen Herausforderungen berichtet. In einem vorherigen Instagram-Update verriet er, dass mentale Belastungen und Kritik nach seiner Trennung, insbesondere im Zusammenhang mit seiner Affäre mit Reality-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33), ihn zu Therapiesitzungen bewogen hätten. Der zweifache Vater gibt seinen Followern regelmäßig Einblicke in seine Gefühlswelt und betont, wie sehr ihm professionelle Hilfe dabei geholfen habe, Klarheit zu gewinnen. "Ich fühle mich gerade wieder etwas erleichtert, einfach wieder über ein paar Dinge gesprochen zu haben", berichtete er.

Serkan Yavuz Serkan Yavuz im April 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

