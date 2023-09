Sex-Talk bei "Schlag den Star": Das sagte Laura zu Pietro

Zwischenzeitlich wurde es richtig heiß! Am Samstagabend duellierten sich Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) bei "Schlag den Star". Der Komiker hatte letztendlich die Nase vorn und konnte sich gegen seinen Kontrahenten durchsetzen und sich das Preisgeld von 100.000 Euro schnappen. In der Werbepause wurde es einmal richtig pikant: Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (27) flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf er und Moderator Elton (52) einen kleinen Sex-Talk führten. Nun gibt es die Auflösung: Das sagte Laura zu ihrem Schatz.

"Wir hatten gerade eine intensive Teambesprechung", sagte die Beauty. Daraufhin nahm der Dirty-Talk seinen Lauf. Der einstige DSDS-Kandidat deutete an, dass er im Falle eines Sieges eine Belohnung verdient habe. "Wir haben heute babyfrei, ’ne?", sagte er mit einem Schmunzeln. Im Gespräch mit Bild lüftet der zweifache Papa jetzt das Geheimnis und verrät, was ihm Laura wirklich zugeflüstert hat: "Sie hat mich motiviert und gesagt, dass ich Gas geben soll. Alles andere, was ich in der Sendung gesagt habe, war ein Spaß."

Pietro plauderte auch darüber, wie er die Niederlage im TV verkraftete. "Es gibt keine Niederlagen für mich im Leben. Ich habe das größte Glück zu Hause. Er war einfach besser und hat verdient gewonnen. Nach der Show bin ich direkt ins Bett und konnte ruhig einschlafen", sagt er. Somit wäre auch geklärt, ob Laura ihren Verlobten noch verwöhnt hat.

