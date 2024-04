Sorge um Baby: Schwangere Laura Maria Rypa gibt Entwarnung

Laura Maria Rypa (28) kann aufatmen. Die vergangenen Tage dürften schwer für die Influencerin gewesen sein. Denn die Schwangere musste zu einer pränataldiagnostischen Untersuchung – ihr Frauenarzt habe zuvor vermutet, dass ihr Ungeborenes eventuell ein Loch an der Herzscheidewand haben könnte: "Je nachdem, aus welcher Perspektive sie geguckt hat, sah es so aus", erklärt die Verlobte von Pietro Lombardi (31) auf Instagram. Um auf Nummer sicher zu gehen, ließ sie also alles abchecken: "Beim Termin ist jetzt alles gut verlaufen. Es ist nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber laut den Bildern ist das Kind gesund."

Mit ihrem Liebsten durfte Laura bereits im Januar 2023 einen Sohn auf der Welt begrüßen. Auch jetzt freuen sie sich auf einen Jungen, wie sie vor Kurzem auf Social Media verriet. Die Beauty überraschte Pie mit einem niedlichen Video – denn zuvor wusste nur die werdende Zweifachmama das Geschlecht! "Diesmal wollten wir keine große Feier, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben", erklärte sie den intimen Moment in dem Clip.

Für den DSDS-Juror ist es das dritte Kind. Auch mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) hat er einen Sohn namens Alessio Lombardi (8). Die Geburt seines ältesten Sohnes war alles andere als leicht: Denn der Kleine musste kurz darauf wegen eines Herzfehlers operiert werden. Und auch Laura musste während ihrer Entbindung einiges durchmachen: Ihr Baby kam einige Wochen zu früh zur Welt.

Getty Images Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im April 2024

