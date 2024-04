Schon wieder verletzt: Mel Gibson mit Armschlinge unterwegs

Mel Gibson (68) scheint vom Pech verfolgt zu werden – er ist erneut verletzt! Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist der Schauspieler in Malibu, Kalifornien vor einem Lokal zu sehen. Besonders ins Auge fällt dabei sein Arm, der in einer Armschlinge liegt, die um seinen ganzen Oberkörper gespannt ist. Trotz der sehr kompliziert aussehenden Verletzung machte der "Mad Max"-Star einen munteren Eindruck und lächelte vor sich hin. Was genau mit seinem Arm passiert ist, ist nicht bekannt.

Immerhin scheint der 68-Jährige wieder gut zu Fuß zu sein – das war vor wenigen Monaten noch anders. Im Januar war er nämlich mit Krücken unterwegs. Bilder, die Mirror vorlagen, zeigten, wie Mel sich mit seiner Tochter zum Essen traf. Dabei war sein rechter Fuß in einer Schiene und er musste sich auf die Gehhilfen stützen. Damals hieß es, dass er einen Set-Unfall hatte, bestätigt wurde das jedoch nicht. Wenige Wochen zuvor war auch sein schon einmal Arm in Mitleidenschaft gezogen worden, und er war wie auch jetzt, auf eine Armschlinge angewiesen gewesen.

Angeblich soll seine vorherige Verletzung beim Dreh zum fünften Teil von "Lethal Weapon" entstanden sein. Bei dem Film, der unter dem Namen "Lethal Finale" erscheinen soll, führt Mel laut The Hollywood Reporter Regie. In den vier Teilen davor war er in die Rolle des Hauptcharakters Martin Riggs geschlüpft – ob der gebürtige New Yorker auch im fünften Part der Action-Komödie eine tragende Rolle spielt, ist nicht klar.

Getty Images Mel Gibson im November 2017 in London

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

