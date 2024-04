Antonia Hemmer hat nach einem Partywochenende krassen Herpes

Es sind ehrliche Einblicke von Antonia Hemmer (24)! Während die Reality-TV-Bekanntheit derzeit in der Show Make Love, Fake Love fast immer perfekt gestylt aussieht, zeigt sie auf Instagram nun, dass die Realität auch mal anders sein kann. Antonia hat nach einem krassen Partywochenende Herpes an ihrer Lippe! "Es ist wahrscheinlich ein Mix aus allem. Zu viel Stress, zu viel unterwegs, zu viel getrunken, zu lang Party gemacht. Die Erkältung, die mich noch aus dem Leben schießt. Jetzt ist meine ganze Lippe entzündet", erklärt Antonia. Sie habe starke Schmerzen und werde dem Ganzen nun mit Medikamenten entgegenwirken.

Sie habe sich zuletzt nicht genug geschont, wolle dies jetzt aber nachholen: "Ich muss jetzt an mich und meine Gesundheit denken." Die vergangenen Tage verbrachte sie mit einigen "Make Love, Fake Love"-Boys, die nach der Show ihre Freunde geworden sind. Vor allem Dennis scheint ihr besonders ans Herz gewachsen zu sein. "POV: Du hast durch 'Make Love, Fake Love' einen Freund fürs Leben gefunden", schrieb die Blondine zu einem gemeinsamen Reel, in dem sie herumalbern.

Ob sie auch noch genauso guten Kontakt zu Kandidat Xander hat? In der Sendung verstehen sie sich zwar immer besser, doch was Antonia da noch nicht weiß: Eigentlich ist er vergeben! Er versucht sie hinters Licht zu führen, um am Ende das Preisgeld mit nach Hause nehmen zu können. Seine Freundin Lisa Postel musste sich seine Züngeleien mit Antonia in einer anderen Villa anschauen – irgendwann wurde es auch ihr zu viel, sodass sie Schluss machte.

RTL Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

RTLZWEI Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

