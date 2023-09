Pietro Lombardi vs. Chris Tall: Er gewinnt "Schlag den Star"

Es war ein packendes Duell! Am Samstagabend traten Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Der Sänger und der Komiker lieferten sich unter anderem in den Spielen "Flieger", "Blamieren oder Kassieren", "Glitch-Fußball" und "Draisinen-Auto" einen hartnäckigen Wettkampf. Am Ende kristallisierte sich jedoch ein klarer Sieger heraus: Chris Tall holte sich den Titel und die 100.000 Euro Preisgeld!

Der Comedian konnte sich nach zwölf Spielen gegen den einstigen DSDS-Sieger durchsetzen. Im Spiel "Schütten" mussten die Stars mehrere Gläser mit Kugeln füllen. Am Ende konnte Chris das Spiel für sich entscheiden und durfte sich mit einem deutlichen Vorsprung letztendlich als Sieger feiern lassen.

Nach seinem Triumph war Chris seine Freude sichtlich anzusehen. Mit dem Geldkoffer in den Händen umarmte er sowohl Moderator Elton (52) als auch seinen Kontrahenten Pietro und ließ sich im Konfettiregen feiern.

