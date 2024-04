Von wegen Pärchenwochenende: Travis Kelce feiert ohne Taylor

Da Taylor Swift (34) in wenigen Tagen ihre "The Eras"-Tour in Europa fortsetzen wird, wollen sie und ihr Freund Travis Kelce (34) aktuell so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. So genossen die Turteltauben am Wochenende eine Gala von Travis' langjährigem Freund und Football-Kollegen Patrick Mahomes (28). Doch der Abend sollte nach dem Event noch nicht zu Ende sein – zumindest nicht für Travis: Wie TMZ jetzt berichtet, ließ es der 34-Jährige in einem Klub in Las Vegas noch ordentlich krachen, allerdings ohne TayTay. Stattdessen verbrachte Travis den Abend mit einer anderen Berühmtheit: Wie ein Video, das dem Magazin vorliegt, zeigt, heizte der Sportler mit dem DJ Kygo (32) die Menge ein.

Ob Taylor mit Travis' Partynacht etwa ein Problem hat? Trotz ihres straffen Terminkalenders will der Megastar nämlich so viel Zeit wie möglich mit seinem Partner verbringen! So soll es ihr auch wichtig sein, dass Travis die "Cruel Summer"-Interpretin so gut es geht auf ihrer Tour durch Europa begleitet. Doch nicht nur er wird mitreisen: Wie The U.S. Sun zudem berichtete, planen Taylor und Travis einen Familienurlaub in Frankreich. "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden", verriet ein Informant gegenüber dem Medium.

Die Musikerin und der NFL-Star sind seit einigen Monaten ein Paar. Wie verliebt die beiden ineinander sind, machen sie immer wieder bei gemeinsamen Auftritten deutlich. Auch sollen Taylor und Travis schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung planen: Wie ein Informant gegenüber Us Weekly verriet, planen die 34-Jährige und der mehrfache Super Bowl-Gewinner zusammenzuziehen! Eine Hochzeit stehe bei den beiden aber noch nicht auf der Agenda, wie die Quelle ergänzt: "Sie haben so viel Spaß zusammen und genießen die Dinge so wie sie sind, also gibt es keine Eile, [sich zu verloben]. Sie liebt es, wie bodenständig Travis ist, und es ist eine sehr gesunde Beziehung. Die Dinge sind sehr ernst."

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Wie findet ihr es, dass Travis ohne Taylor feiern war? Ist doch nichts dabei? Also an Taylors Stelle wäre ich ziemlich sauer. Ergebnis anzeigen



