Königliche Spannungen bei Charles und Camilla in Schottland

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben bei der diesjährigen "Holyrood Week" in Schottland unfreiwillig für Aufsehen gesorgt. Während einer feierlichen Zeremonie in der St. Giles Cathedral in Edinburgh, bei der ein Gedenkstein für die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) enthüllt wurde, kam es laut oe24.at zu einer sichtbaren Auseinandersetzung der beiden Royals. Charles forderte Camilla auf, sich für die offiziellen Fotos zu seiner Rechten zu positionieren, doch die Königin zögerte und schien der Bitte nicht nachkommen zu wollen. Die Situation eskalierte in einer kurzen Diskussion vor den Augen zahlreicher Gäste und Journalisten.

Letztlich gab Charles dem stummen Protest seiner Frau nach und ließ sie zu seiner Linken verbleiben. Sein angespanntes Lächeln zeigte, dass der Moment auch für ihn unangenehm war. Trotz des kurzen Zwischenfalls schien sich die Atmosphäre nach der Zeremonie wieder zu entspannen. Beobachter hoffen nun, dass die restliche "Holyrood Week", welche die enge Verbindung der Royals zur schottischen Bevölkerung feiern soll, ohne weitere Zwischenfälle verläuft. Der Terminkalender des Königspaars ist zumindest dicht gefüllt.

Hinter den Kulissen der britischen Monarchie ist Camilla bereits seit Jahrzehnten eine zentrale Figur. Ihre Beziehung zu Charles war lange von Schlagzeilen begleitet, bevor sie durch ihre Hochzeit im Jahr 2005 offiziell Teil der königlichen Familie wurde. Ihr Weg zur Königin an Charles' Seite war nicht immer einfach, doch das Paar präsentiert sich heute meistens als starkes Team. Augenblicke wie diese, in denen Spannungen während offizieller Auftritte sichtbar werden, erinnern jedoch daran, dass es auch im Leben der Royals private Dynamiken gibt, die nicht immer verborgen bleiben.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Eddie Mulholland/Daily Telegraph König Charles und Königin Camilla im Mai 2025