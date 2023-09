Sängerin Irish Grinstead im Alter von 43 Jahren gestorben

Die Musikwelt trauert um Irish Grinstead. Die US-Amerikanerin war vor allem durch ihr Wirken in der Band 702 bekannt. Zu der R&B-Gruppe, die nach der Telefonvorwahl ihrer Heimatstadt Las Vegas benannt ist, gehören auch ihre Schwester LaMisha Grinstead sowie Kameelah Williams. Im Dezember hatte das Trio jedoch bekannt gegeben, dass sich Irish aus medizinischen Gründen erst mal zurückziehen werden. Nun ist sie im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Das teilte LaMisha am Samstagabend auf Instagram mit. "Sie hat einen langen Kampf hinter sich und ist nun endlich in Frieden. Dieses Mädchen leuchtete so hell wie die Sterne! Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich", schrieb ihre ältere Schwester. Es sei ihr eine Freude gewesen, die Bühne mit ihr zu teilen und eine Erinnerung, die sie für den Rest ihres Lebens in Ehren halten werde.

Es ist jedoch nicht der erste Todesfall in der Band und der Familie. 2008 musste sich LaMisha bereits für immer von ihrer Schwester Orish verabschieden. Irishs Zwillingsschwester starb damals mit nur 27 Jahren an Nierenversagen.

Getty Images LaMisha Grinstead, Kameelah Williams und Irish Grinstead bei einem Konzert in Atlanta

Getty Images Kameelah Williams, LeMisha Grinstead und Irish Grinstead im November 2017 in Las Vegas

Getty Images Irish Grinstead, Meelah Williams und LaMisha Grinstead von 702

