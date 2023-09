Starb "General Hospital"-Star Billy Miller an Depressionen?

Waren seine Depressionen die Ursache? Billy Miller (✝43) hatte sich in den 2000ern einen erfolgreichen Namen als Schauspieler gemacht. Unter anderem war er ein fester Bestandteil der Serie "The Young and the Restless". Im Laufe seiner Karriere gewann das Nachwuchstalent sogar drei Emmy Awards. Vor wenigen Tagen folgte dann die traurige Nachricht: Billy ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Nun äußert seine Mutter sich zum Tod ihres Sohnes.

"Er kämpfte jahrelang einen harten, tapferen Kampf mit bipolarer Depression. Er tat alles, was er konnte, um die Krankheit zu kontrollieren", erklärt seine Mutter nun in einem offiziellen Statement gegenüber Soap Opera Digest und fügt hinzu: "Er hat seine Familie, seine Freunde und seine Fans geliebt, aber am Ende hat die Krankheit den Kampf gewonnen und er hat sein Leben aufgegeben." Dabei betont sie, dass die anderen Todesursachen, die erzählt werden, nicht wahr seien.

Zum jetzigen Standpunkt möchte Billys Mutter keine weiteren Details zu Billys Tod geben. Dennoch sei sie besonders von der großen Anteilnahme gerührt. "Ich möchte mich persönlich bei den vielen Fans und persönlichen Freunden für die überwältigende Menge an Liebe, Gebeten und Beileidsbekundungen bedanken [...]", lautet es weiter in der Erklärung.

