"General Hospital"-Star Billy Miller ist mit 43 verstorben!

Die TV-Welt ist in großer Trauer! 2007 war es Billy Miller in der Rolle des Richie Novak in "All My Children" gelungen, sich einen Namen als Schauspieler zu machen. Nur ein Jahr später konnte das Nachwuchstalent bereits das nächste Engagement an Land ziehen. Er wurde Teil der Serie "The Young and the Restless". Seither spielte Billy in verschiedenen US-amerikanischen Serien mit und gewann im Laufe seiner Karriere sogar drei Emmy Awards. Doch nun machen traurige Nachrichten die Rund: Billy ist verstorben!

Der Tod des TV-Stars wurde bei Michael Fairman TV verkündet und später von seinen Kollegen des The Belmont Restaurants, an dem er beteiligt war, bestätigt. Billy wurde nur 43 Jahre alt – heute hätte er seinen 44. Geburtstag gefeiert. Die Ursache für den überraschenden Tod des Schauspielers ist derzeit noch unklar.

Vor seiner Schauspielkarriere hatte der TV-Star Kommunikation an der Universität von Texas studiert. Nach der Uni zog es ihn nach Los Angeles. Dort war er anfangs als Angestellter einer Unterhaltungsagentur in der Poststelle tätig.

