Weitere Details zum Tod von Martha Nolan (†33) enthüllt

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Modewelt: Die 33-jährige Designerin Martha Nolan wurde am 5. August tot auf einer Jacht in Montauk gefunden. Wie Insider gegenüber Daily Mail berichteten, traf sie sich am Abend zuvor mit dem 60-jährigen Versicherungsmogul Christopher Durnan, der in ihre Swimwear-Marke investiert hatte. Gegen Mitternacht rief der Unternehmer verzweifelt vom Steg um Hilfe, nachdem Martha auf der Jacht "Ripple" zusammengebrochen war. Alle Versuche, sie wiederzubeleben, blieben erfolglos und die Designerin wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Die Polizei kann zum derzeitigen Ermittlungsstand Fremdeinwirkung als Todesursache ausschließen, die Untersuchungen sind jedoch noch nicht offiziell abgeschlossen. Wie Quellen dem Magazin berichteten, sei Martha vermutlich an einer Überdosis Kokain oder anderer Betäubungsmittel verstorben. Laut den Insidern sei auf der Jacht am Morgen nach Marthas tragischem Tod ein verdächtiges weißes Pulver gefunden worden. Die Ergebnisse des laufenden, toxikologischen Gutachtens der Ermittlungsbehörden werden jedoch erst Aufschluss über diesen Verdacht geben.

Marthas Lebensgefährte, der 34-jährige Vertriebsmitarbeiter Nicholas DiRubio, sei zum Zeitpunkt der Tragödie nicht in der Stadt gewesen. Laut Berichten hatte Martha ihm wenige Stunden vor ihrem Tod mitgeteilt, dass sie später mit einem Uber nach Hause fahren wolle. Auf Nachfrage von Daily Mail zum Tod seiner Freundin zeigte sich Nicholas erschüttert, verweigerte jedoch jegliche Aussage. Auch Unternehmer Christopher Durnan, der Martha zuletzt lebend gesehen hatte, wollte keine öffentliche Stellungnahme zum tragischen Vorfall abgeben.

Martha Nolan, Influencerin

Martha Nolan im Oktober 2024

Martha Nolan, Modedesignerin

