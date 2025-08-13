Joe Jonas enthüllt erste Pläne für "Camp Rock"-Fortsetzung

Joe Jonas (35) hat möglicherweise eines der bestgehüteten Disney-Geheimnisse gelüftet! Während eines Auftritts in der Show "Hot Ones Versus" wurde der Musiker von seinen Brüdern Nick (32) und Kevin (37) gefragt, den letzten Eintrag seiner Notizen-App vorzulesen. Mit einem schelmischen Lächeln las er den kryptischen Satz: "Camp Rock 3 lesen." Die Reaktionen seiner Geschwister reichten von ungläubigem Lachen bis zu nervösem Schweigen. "Es ist die Wahrheit", ergänzte Joe, bevor er grinsend hinzufügte: "Sorry, Disney." Was wie eine spontane Aktion aussah, hat eine Welle von Spekulationen unter Fans ausgelöst.

Gerüchten zufolge sollen erste Gespräche über die Rückkehr des Franchises schon länger zwischen Disney und den Jonas Brothers laufen. Auch der September wird immer wieder als möglicher Starttermin für die Dreharbeiten genannt. Angeblich soll sich Demi Lovato (32) bereit erklärt haben, erneut in ihre Rolle als Mitchie Torres zu schlüpfen. Die Jonas Brothers sollen neben ihren Rollen als Shane, Nate und Jason Gray auch aktiv hinter den Kulissen an der kreativen Gestaltung beteiligt sein. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings noch nicht – Disney hüllt sich weiterhin in Schweigen.

Die Begeisterung der Fans um mögliche Neuigkeiten aus dem "Camp Rock"-Universum ist nicht von ungefähr. Erst kürzlich legten die Jonas Brothers bei einem Konzert in East Rutherford, New Jersey, einen spektakulären Auftritt hin, bei dem sie zusammen mit Demi alte Hits aus den Filmen performten. Lieder wie "This Is Me" erinnerten an die Anfänge ihrer gemeinsamen Karriere und begeisterten das Publikum. Joe bemerkte bei dieser Gelegenheit, wie besonders es ist, diese Songs nach fast zehn Jahren wieder live zu singen. Die Chemie zwischen den Brüdern und Demi schien dabei ungebrochen, was Hoffnungen auf eine filmische Wiedervereinigung weiter anheizt.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas, und Kevin Jonas im Juni 2008 in New York

Getty Images Die Jonas Brothers und Demi Lovato bei einem Konzert 2010