Chrishell Stause trauert um ihren Co-Star Billy Miller (†43)

Chrishell Stause (42) trauert um ihren Kollegen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Billy Miller (✝43) am 15. September verstorben ist. Der Schauspieler hatte sich durch zahlreiche Rollen einen Namen gemacht. Unter anderem spielte er Seite an Seite mit Chrishell in der Soap "All My Children" mit. Die Selling Sunset-Bekanntheit ist total erschüttert über den Tod ihres Co-Stars Billy.

In ihrer Instagram-Story widmet Chrishell ihrem Freund einen rührenden Post. Zu einem Foto von dem Serienstar und einem Bild der beiden zusammen schreibt sie: "Ich verarbeite das immer noch. Zu viele Gefühle, aber du bist viel zu früh von uns gegangen. Ich bin so froh, dass ich all die Jahre mit dir arbeiten durfte, aber auch, dass ich dich einen Freund nennen darf." Chrishell hoffe, dass Billy jetzt seinen Frieden gefunden hat.

Der Tod des Emmy-Gewinners wurde ganz überraschend bei Michael Fairman TV bekannt gegeben. Sein Manager machte wenig später in einem Statement öffentlich, dass Billy "vor seinem Tod mit einer manischen Depression gekämpft hat". Eine Todesursache steht bislang noch aus.

Getty Images Billy Miller, Schauspieler

ActionPress Chrishell Stause, Billy Miller und Melissa Claire Egan, 2011

Getty Images Billy Miller, 2010

