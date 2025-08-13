Lena ging: So schlimm war das Halbfinale für Martin Braun

Im Halbfinale von Die Bachelors überschlugen sich die Emotionen. Kandidatin Lena, die bei den Zuschauern und auch bei Bachelor Martin Braun hoch im Kurs stand, entschied sich dazu, die Show freiwillig zu verlassen. Ihr Grund war eindeutig: Ihre Gefühle für Martin reichten nicht für eine gemeinsame Zukunft. Für den Versicherungs- und Finanzanlagefachmann war dies nur schwer zu verkraften. "Es hat mir wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen", gesteht der Realitystar zu Beginn des Finales und fügt hinzu: "Danach musste ich mich erst mal etwas sammeln."

Martin bemüht sich nun, nach vorne zu schauen. Die letzte Entscheidung des Rosenkavaliers betrifft Clara und Leonie, und er scheint sich sicher zu sein, mit wem er die Datingshow verlassen will. "Am Ende stehe ich jetzt hier im Finale und es gibt eine Frau, in die ich mich verliebt habe, und ich freue mich sehr darauf, ihr das heute sagen zu können und ihr Strahlen zu sehen", erklärt der 35-Jährige. Wen genau er damit meint, verrät er zu Beginn des Finales noch nicht.

Vor ihrem freiwilligen Exit galt Lena für viele Fans als Favoritin. Bei der Rosenvergabe im Halbfinale traf sie dann die schwerwiegende Entscheidung, ihren Konkurrentinnen den Vortritt zu lassen. Im Gespräch mit Promiflash machte sie deutlich, dass sie nach dem Dream-Date mit einem "komischen Bauchgefühl" aufgewacht sei. "Sobald man wieder etwas näher an der Realität ist – an Zuhause, an Freunde, Familie, den Alltag – fängt man an, vieles zu hinterfragen", schilderte die Kandidatin.

RTL Martin Braun und Lena bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelors"

Instagram / martinbrn89 "Die Bachelors"-Kandidat Martin Braun

Instagram / leemystrs Lena, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025