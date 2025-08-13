Nach Abschiedsdrama: Mats Hummels entschuldigt sich bei Sohn

Am vergangenen Sonntag spielte Mats Hummels (36) ein emotionales Abschiedsspiel als Kapitän bei Borussia Dortmund, das ihn in seiner beeindruckenden Karriere begleitet hatte. Doch sein Sohn Ludwig (7) und seine Ex-Frau Cathy Hummels (37) fehlten an diesem bedeutenden Tag im Stadion. Laut Cathy waren sie weder eingeladen noch wussten sie überhaupt von dem Spiel. Zwar machte die Influencerin ihrem Ärger darüber im Netz Luft, nun gibt es aber Entwarnung: Die Wogen zwischen den Ex-Partnern scheinen wieder geglättet zu sein. Cathy ließ ihre Instagram-Follower wissen: "Mats hat sich bei ihm entschuldigt und somit bin auch ich besänftigt." Sie beschrieb die Situation als "unglücklich, aber geklärt."

Einen tiefen Groll hegt Cathy offensichtlich nicht gegen den Vater ihres Kindes, denn sie gratulierte Mats öffentlich zu seiner eindrucksvollen Laufbahn. Zudem sorgte sie dafür, dass Ludwig von der Leistung seines Vaters erfuhr, indem sie ihm eine Zeitung mit Berichten über das Abschiedsspiel zur Verfügung stellte. "Ich bin eine Löwenmama und wenn meinem Sohn Unrecht getan wird oder er unfair behandelt wird, dann kämpfe ich für ihn", erklärte sie ihren vorangegangenen Ärger.

Cathy und Mats sind seit 2022 geschieden. Vor rund einem Monat äußerte sich die Moderatorin offen darüber, wie herausfordernd das geteilte Sorgerecht für sie im Alltag ist. Cathy erzählte ihrer Community: "Es ist echt komisch. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich einfach meinen Sohn nicht erwarten kann." Besonders nach Mats' Rückkehr aus Rom musste sich Cathy erst an die veränderte Situation gewöhnen. "Ich wünschte, er würde heute einfach nach Hause kommen und mir von seinem Tag erzählen", gab sie ganz ehrlich zu.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels und sein Sohn Ludwig im März 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2024