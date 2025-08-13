Neue Musik: Machine Gun Kelly kündigt bestes Rap-Album an

Machine Gun Kelly (35) hat große Pläne für sein musikalisches Comeback. Der Künstler, der seine Karriere als Rapper begann und zuletzt mit Pop-Punk experimentierte, kündigt jetzt sein neues Rap-Album an. Dies soll, so betont er, das "beste" seiner Laufbahn werden. In einem Gespräch mit Complex enthüllte er, dass er bereit sei, sich den hohen Erwartungen zu stellen: "Ich bin mir bewusst, wie laut die Reaktionen sein werden, wenn es erscheint, und genau das motiviert mich, Großartiges zu schaffen."

In dem Interview sprach der Musiker über seinen langen Bezug zum Hip-Hop, der trotz seiner Ausflüge in andere Genres nie verloren gegangen sei. Er selbst sei von Ego und dem Wunsch, sich in bestehende Trends einzupassen, weit entfernt. Vielmehr wolle er kreative neue Wege gehen und auf Tricks verzichten, die in der Rap-Musik der letzten Jahre üblich waren. Auf mögliche Kritik an seiner Rückkehr in die Szene reagiert er gelassen, sieht sie jedoch als Ansporn: "Ein hungriger MGK ist ein gefährlicher MGK." Sein Anspruch sei es, etwas Zeitloses zu kreieren, das über das Gewohnte hinausgeht.

Machine Gun Kelly hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass ihm die Meinung anderer nicht die Richtung vorgibt. Kritik oder Hass scheint ihm nicht den Schlaf zu rauben, vielmehr zeigt er sich oft unbeeindruckt. Der Musiker, der sich in mehreren Genres zu Hause fühlt, hat seine kreative Energie in den letzten Jahren auf verschiedenen Bühnen eingesetzt und polarisiert dabei häufig. Ihn scheinen gerade diese Widerstände zu motivieren, sich neu zu erfinden und an seinen künstlerischen Zielen festzuhalten. Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese Entschlossenheit und sein Hunger auf den Erfolg seines neuen Werks auswirken werden.

Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025

Getty Images Machine Gun Kellys Auftritt bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker