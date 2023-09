Drei Monate nach Hochzeit: Josh Vickers' Frau ist gestorben

Er hat eine schwere Zeit vor sich. Josh Vickers ist ein erfolgreicher Fußballspieler. Der Torwart steht aktuell bei Derby County unter Vertrag. Der Klub stieg in der Saison 2007/2008 aus der Premier League ab und spielte seitdem in der EFL Championship, der zweithöchsten englischen Liga. Auch privat lief es für Josh gut: In seiner Frau Laura hatte er seine große Liebe gefunden. Doch nun muss er einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Liebste ist gestorben.

"Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren", teilt der Sportler seinen Fans auf Instagram mit. "Ich werde jeden Moment schätzen, den wir zusammen verbracht haben, vom ersten Mal, als wir uns treffen, bis zu dem Moment, in dem du friedlich eingeschlafen bist. Ich weiß, dass du auf mich herabschauen und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst", erklärt der Fußballer weiter. Laura sei die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die er je getroffen habe.

Der Sportler hatte seiner Freundin erst im Juni des vergangenen Jahres einen Heiratsantrag gemacht. Vor der wunderschönen Kulisse des Lake Louise stellte der Torwart die Frage aller Fragen – die Laura natürlich mit Ja beantwortete. Ein Jahr später folgte dann die Hochzeit.

Anzeige

Getty Images Josh Vickers, Fußballer

Anzeige

Instagram / joshuavickers Josh Vickers mit seiner Frau Laura, 2019

Anzeige

Instagram / joshuavickers Josh Vickers mit seiner Frau Laura, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de