Tödliche Schlägerei: Rapper MHD muss zwölf Jahre in Haft

Das Urteil steht fest. Im Juli 2018 war MHD in eine Prügelei involviert, die für eine Person tödlich endete: Ein Mann wurde in der Pariser Innenstadt verprügelt und niedergestochen. Obwohl das Auto des Rappers in der Nähe des Tatorts gesichtet worden war, hatte er während des Gerichtsverfahrens immer wieder seine Unschuld beteuert. Doch jetzt wurde MHD zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Das berichtet nun unter anderem The Guardian. Nach dreiwöchigen Verhandlungen wurde am Samstag in Paris das Urteil verkündet: MHD muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft habe anfänglich 18 Jahre für den Musiker gefordert. Wann genau er seine Haftstrafe antreten muss, steht bislang noch nicht fest.

Im Zuge der Ermittlung habe man sich hauptsächlich auf Videomaterial vom Tatort gestützt. Wegen der angeblich vagen Beweislage habe seine Verteidigung immer wieder einen "Justizskandal" angeprangert. Die Anwältin des Musikers kritisierte: "Sie bewegen sich auf sehr unsicherem juristischen Terrain, das auf Gerüchten aufgebaut ist."

Getty Images MHD im Juni 2017

Getty Images MHD, französischer Rapper

Getty Images MHD im März 2016

