Eminem-Enkel sorgt für Aufsehen in Mini-Rapboy-Kostüm

Hailie Jade Scott Mathers (29), die Tochter von Rap-Superstar Eminem (52), hat am Montag ein entzückendes Foto ihres vier Monate alten Sohnes Elliot auf Instagram geteilt. In ihrer Story zeigte sich der kleine Elliot – der den zweiten Vornamen seines berühmten Großvaters trägt – in einem Kostüm, das an Eminems Alter Ego "Rapboy" aus dem Musikvideo zu "Without Me" erinnert. Dieses ikonische Outfit hatte Eminem, der eigentlich Marshall Mathers heißt, erstmals 2002 präsentiert. Das süße Bild sorgte für Begeisterung bei den Fans – Kommentare wie "Der Großvater ist definitiv im Opa-Modus!" unterstrichen die Freude der Online-Community.

Das Kostüm von Elliot wurde ganz offensichtlich durch Eminems ikonische "Rapboy"-Figur inspiriert, die kürzlich in einem Musikvideo des Künstlers wiederbelebt wurde. Passend dazu bietet Eminem derzeit einen "Rapboy Baby Onesie" über seine Merchandise-Website an – ein Hinweis darauf, dass er sich wiederum vielleicht von Elliot zu diesem Design inspirieren ließ. Hailie selbst hat kürzlich in einem Interview mit People betont, dass sie stolz auf ihre neue Rolle als Mutter ist, gleichzeitig aber auch bewusst viele private Details aus dem Rampenlicht fernhalten möchte, um die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen. Elliot wurde im März geboren und ist das erste Kind von Hailie und ihrem Ehemann Evan McClintock, die seit 2023 verheiratet sind.

Hailie, die seit Jahren als Influencerin aktiv ist und unter anderem einen Podcast namens "Just a Little Shady" betreibt, setzt auf ein bewusst ausgewogenes Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Leben. Ihr Vater Eminem war stets ein stolzer Familienmensch und hat seine Tochter über die Jahre hinweg in mehreren seiner Songs erwähnt. Neben Hailie hat er zwei weitere Kinder großgezogen, darunter seine Adoptivtochter Alaina und sein nichtbinäres Kind Stevie Laine (23), die ihm ebenfalls sehr am Herzen liegen. Die enge Bindung innerhalb der Familie scheint ein wichtiges Fundament des Mathers-Clans zu sein – etwas, das sich auch in den jüngsten Familienereignissen widerspiegelt.

Instagram / hailiejade Hailie Mathers mit ihrem Sohn Elliot und ihrem Mann Evan

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Eminem und seine Tochter Hailie

Getty Images Eminem bei den Oscars 2020