Nicole Scherzinger widmet Liam Payne rührende Worte in Show

Nicole Scherzinger (47) ehrte während eines Auftritts in der Show "Late Night With Seth Meyers" ihren verstorbenen Kollegen und Freund Liam Payne (✝31). Die beiden hatten gemeinsam an der Netflix-Gesangsshow "Building the Band" gearbeitet, deren Ausstrahlung nach Liams plötzlichem Tod im Oktober 2024 fortgesetzt wurde. "Wir haben diese Show Liam gewidmet", sagte Nicole. "Er hatte so viel Freude, war ein wunderschöner, liebevoller Mensch mit einem großen Herzen."

Die Familie des ehemaligen One-Direction-Stars habe der Ausstrahlung der Show zugestimmt, erklärte Nicole weiter. "Sie waren während des gesamten Prozesses dabei, und ich bin stolz darauf, dass die Menschen Liam auf diese Weise erleben können", fügte sie hinzu. Besonders emotional sei für Nicole die Erinnerung an ihren gemeinsamen Weg: Bereits 2010 unterstützte Nicole ihn in seiner One-Direction-Zeit bei X Factor als Jurorin. Seitdem teilten die beiden eine besondere Verbindung und arbeiteten zuletzt erneut im Rahmen der Show "Building the Band" zusammen, die junge Gesangstalente fördert. "Er wollte den Bands helfen und hatte so viel Liebe für die Musik", schwärmte sie.

Nicole erinnerte sich in vielen liebevollen Worten an ihren Kollegen, den sie bereits unmittelbar nach seinem Tod in einem emotionalen Instagram-Post gewürdigt hatte. Auch AJ McLean (47), der Moderator der Show, würdigte Liam bei der Premiere der Sendung. Er betonte, wie sehr das Projekt und die Förderung junger Talente Liam am Herzen gelegen hatten. Dass Liam trotz seines frühen Todes noch einmal in voller Hingabe als Gastjuror in späteren Folgen der Sendung zu sehen sein werde, sei ein würdiges Andenken an seine Liebe zur Musik.

Collage: Getty Images, ZUMAPRESS / MEGA Collage: Nicole Scherzinger, Liam Payne

Instagram / nicolescherzinger Liam Payne, Kelly Rowland und Nicole Scherzinger

