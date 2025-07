Nach fünf Jahren: Carmen Nebels Sohn Gregor hat geheiratet

Große Freude bei Carmen Nebel (68): Ihr Sohn Gregor Nebel hat nach fünf Jahren Beziehung seine Partnerin Katrin Voigt geheiratet. Das Paar gab sich im brandenburgischen Michendorf das Ja-Wort, wie Gregor gegenüber SuperIllu ausplaudert: "Mit Katrin habe ich meine beste Freundin geheiratet!" Die Hochzeitsfeierlichkeiten erstreckten sich über drei Tage und wurden akribisch vom Bräutigam selbst geplant und organisiert. Unter den rund 70 geladenen Gästen waren auch Sängerin Ella Endlich (41), die Tochter von Carmens Ehemann Norbert Endlich, sowie Norbert selbst anwesend.

Gregor Nebel ist das einzige leibliche Kind der berühmten Moderatorin und fand mit der Journalistin Katrin sein großes Glück. Katrin bringt aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder mit in die Ehe. Über eine mögliche weitere Familienplanung sagt Katrin: "Das lassen wir auf uns zukommen. Wer weiß, was die Zukunft bringt." Die beiden hatten sich erst im Januar verlobt und jetzt ihre Traumhochzeit gefeiert.

Carmen, die sich in der Welt der Prominenz ebenso zu Hause fühlt wie im Familienkreis, pflegt eine enge Bindung zu ihren Liebsten. Ihre Ehe mit Norbert Endlich begann romantisch in der DDR, doch sie verloren sich für viele Jahre aus den Augen, bevor sie sich 2010 überraschend bei einem Treffen in Carmens Show wiederbegegneten. Mit Ella Endlich und Gregor genießt die Moderatorin glückliche Familienzeiten, die nun durch die Hochzeit ihres Sohnes gekrönt wurden.

Getty Images Carmen Nebel, bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" im Jahr 2016

Getty Images Carmen Nebel bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Magdeburg

Getty Images Carmen Nebel, Moderatorin