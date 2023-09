Nach Fake News über Tod: Josh Seiter geht in Nervenklinik

Josh Seiter holt sich Hilfe. Hinter dem US-Amerikaner liegen heftige Wochen. Ende August war der ehemalige Bachelorette-Kandidat von Kaitlyn Bristowe (38) für tot erklärt worden. Doch nur kurz darauf meldete er sich lebendig zu Wort und erklärte, gehackt worden zu sein. Im gleichen Zuge enthüllte er seinen schweren Kampf mit Depressionen und Suizidgedanken. Jetzt zieht Josh für sich selbst Konsequenzen – und weist sich in eine Nervenklinik ein.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Josh diese Entscheidung am Montag mit seinen Fans. "In den vergangenen Monaten habe ich Hunderte von hasserfüllten Nachrichten bekommen, weil mein Account gehackt wurde. Ich wünschte, ich wäre stärker, aber ich halte es nicht mehr aus ", schreibt er dort und ergänzt: "Ich werde in eine Einrichtung einchecken, um meine mentale Gesundheit in den Griff zu bekommen. Ich liebe euch alle. An die Leute, die mir Todesdrohungen schicken – ihr gewinnt!"

Josh hat bereits seit vielen Jahren mit starken psychischen Problemen zu kämpfen. Vor einigen Jahren hatte er bereits enthüllt, einen Suizidversuch verübt zu haben – er hatte damals wiederbelebt werden müssen. Seitdem war der Reality-TV-Star in therapeutischer Behandlung.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter im Mai 2023



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de