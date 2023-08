Falsche Todesnachricht: US-Bachelorette-Boy Josh Seiter lebt

Überraschend schöne Nachrichten von Josh Seiter! 2015 hatte er in der US-Version von The Bachelorette um das Herz von Kaitlyn Bristowe (38) gekämpft und sich danach als Influencer einen Namen gemacht. Gestern war dann die schockierende Neuigkeit veröffentlicht worden, dass er mit nur 36 Jahren verstorben sei. Das hatte angeblich seine Familie in einem Statement bekannt gegeben. Doch nun die Überraschung: Josh meldet sich im Netz – er ist am Leben!

Auf Instagram teilt er ein Video – und erklärt, dass sein Konto gehackt wurde! Die Todesnachricht war also eine Falschmeldung. "Wie ihr sehen könnt, bin ich gesund und munter. [...] Jemand hat sich einen grausamen Scherz erlaubt und sich über meine psychische Krankheit und die Kämpfe, die ich mit Depressionen und Selbstmordversuchen durchgemacht habe, lustig gemacht", erklärt Josh. Er werde nun alles tun, um herauszufinden, wer hinter der Nachricht steckt: "Ich entschuldige mich nochmals für die Verwirrung und werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich mehr Fakten habe."

Einen Tag zuvor war auf Joshs Account ein Statement gepostet worden, in dem um ihn getrauert wurde. "Mit sehr schwerem Herzen teilen wir die tragische Nachricht von Joshuas unerwartetem Ableben. Wie alle, die ihn kannten, bestätigen können, war Joshua ein unglaublich helles Licht in einer zunehmend düsteren Welt", hieß es in dem Post des Hackers.

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter im Mai 2023

