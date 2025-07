Ben Affleck gestresst bei Wohnungssuche nahe Ex Jen Garner

Ben Affleck (52) schien sichtlich erschöpft, als er am Montag, dem 30. Juni, in Los Angeles nach einem langen Arbeitstag bei seiner Produktionsfirma Artists Equity im Auto telefonierte. Der Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger wurde erst am Sonntag beim Besichtigen von Immobilien im schicken Stadtteil Brentwood gesehen. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Besonders pikant: Die gesuchten Objekte befinden sich in der Nähe des Hauses seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53), mit der er sich das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel (13) teilt. Trotz der Scheidung im Jahr 2018 betonen beide stets, dass das Wohlergehen der Kinder oberste Priorität hat.

Die Suche nach einem neuen Zuhause kommt zu einem turbulenten Zeitpunkt. Seit dem Ende seiner Ehe mit Jennifer Lopez (55), die im Februar nach zwei gemeinsamen Jahren annulliert wurde, scheint Ben auf der Suche nach einem geeigneten Neustart zu sein. Das ehemalige Paar hat noch eine gemeinsame Villa in Beverly Hills im Wert von knapp 52 Millionen Euro. Das Anwesen fand bislang jedoch keinen Käufer. Während sich Jennifer in Kalifornien ein neues Zuhause eingerichtet hat, scheint Ben nun ebenfalls einen Schlussstrich ziehen zu wollen, um in der Nähe seiner Kinder ein neues Kapitel zu beginnen.

Die Beziehung zwischen Ben und Jennifer Garner sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, und das nicht immer im harmonischen Sinne. Bei öffentlichen Treffen, etwa beim Abholen ihres jüngsten Sohnes Samuel, war von einem lockeren Umgang keine Spur. Laut dem Magazin standen beide auf Distanz zueinander – Jennifer seriös und konzentriert, Ben distanziert und in sich gekehrt. Trotz dieser angespannten Momente scheint das Wohl der Kinder für beide stets richtungsweisend zu sein, auch wenn die Dynamik zwischen den ehemaligen Partnern nicht immer einfach ist.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler