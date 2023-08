Ex sicher: Josh Seiter täuschte Tod für Aufmerksamkeit vor

Böse Anschuldigungen werden gegen Josh Seiter erhoben! Nach seiner Teilnahme bei The Bachelorette hatte er sich einen Namen als Influencer gemacht. Doch vor wenigen Tagen war die schockierende Neuigkeit veröffentlicht worden, dass Josh mit nur 36 Jahren verstorben sei. Wenig später stellte sich heraus, dass sein Social-Media-Account gehackt wurde und sein Tod eine Falschmeldung war. Doch nun machen schwere Vorwürfe die Runde: Seine Ex-Freundin behauptet, dass Josh selbst seinen Tod vorgetäuscht hat!

"Ich bin froh zu hören, dass er lebt, aber ich bin so wütend über diese Situation", beginnt der "Drag Race"-Star Monica Beverly Hillz das Statement auf Instagram. "Jeder verdient Gnade, aber leider kann ich nicht anders, als daran zu denken, dass er als weißer Cisgender-Mann diese Nummer abziehen konnte – und so tat, als wäre er tot – während so viele meiner Schwestern und farbige Transfrauen in diesem Jahr brutal ermordet wurden und ihnen nicht die gleiche Liebe und Unterstützung entgegengebracht wird", schreibt die 38-Jährige weiter. Monica glaubt, dass Josh nur Aufmerksamkeit sucht und Hilfe braucht – und fordert, dass sein Social-Media-Account gesperrt wird.

In einem Video meldete sich der 36-Jährige nach seiner falschen Todesnachricht zu Wort: "Wie ihr sehen könnt, bin ich gesund und munter. [...] Jemand hat sich einen grausamen Scherz erlaubt und sich über meine psychische Krankheit und die Kämpfe, die ich mit Depressionen und Selbstmordversuchen durchgemacht habe, lustig gemacht." Josh wolle nun herausfinden, wer hinter der Nachricht steckt.

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit

Getty Images Josh Seiters Ex-Freundin Monica Beverly Hillz

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter im April 2023

