Mit nur 57: Baseballstar Tim Wakefield stirbt an Hirntumor!

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Tim Wakefield gehörte in der Welt des Baseballs zu den ganz großen. Ganze 19 Spielzeiten hatte er in seiner aktiven Karriere in der Major League Baseball absolviert und zweimal die World-Series gewonnen. 2012 hatte er seine Karriere als ältester aktiver Spieler beendet. Zuletzt hatte Tim jedoch einen schweren Kampf kämpfen müssen – bei ihm wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Nun ist der Ex-Sportler verstorben...

Tim verliert seinen schwersten Kampf. Auf X, ehemals Twitter gibt Tims einstiges Team, die Boston Red Sox, sein Ableben bekannt. "Unsere Herzen sind wegen des Verlustes von Tim Wakefiled gebrochen", heißt es in dem emotionalen Statement. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der Ex-Baseballprofi an Krebs erkrankt ist. Er wurde nur 57 Jahre alt.

Tim hinterlässt seine Frau Stacy – mit ihr war er seit 2001 verheiratet. Zusammen bekamen sie zwei Kinder namens Trevor und Brianna Grace. "Tim verkörperte wahre Güte. Er war ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Teamkollege", erinnerte sein Ex-Team liebevoll an den zweimaligen World-Series-Gewinner.

Tim Wakefield, Baseballspieler

Tim und Stacy Wakefield, Juni 2016

Tim Wakefield, 2023

