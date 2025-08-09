"Nobody Wants This"-Noah: So geht es laut Adam Brody weiter

Adam Brody (45), bekannt aus der Netflix-Komödie "Nobody Wants This", sprach im neuen Format "Take Ten" des Magazins Deadline über die kommende zweite Staffel der Serie. Adam porträtiert Rabbi Noah Roklov, der am Ende der ersten Staffel die Liebe über seine Karriere gestellt hat. Was Noahs Entscheidung angeht, ist sich der Schauspieler sicher: "Auch wenn es nicht klappt, Liebe ist es wert. Man muss seinem Herzen folgen." Gemeinsam mit seiner realen Ehefrau Leighton Meester (39), die neu im Cast ist, enthüllt Adam, dass die Beziehung von Noah und Joanne, gespielt von Kristen Bell (45), in Staffel zwei einigen Herausforderungen gegenüberstehen wird.

Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Fortsetzung freuen, wie Adam bereits andeutete: "Kann Romantik im harten Alltagslicht bestehen?" lautete die zentrale Frage zur neuen Staffel. Die erste Staffel zeigte die unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen Noah und Joanne, einer agnostischen Podcasterin, und wie der Rabbi mit den Erwartungen seiner Familie und seinem Glauben rang. Neu in den kommenden Folgen wird Leighton als Gaststar sein, die durch ihre Rolle in "The Buccaneers" bekannt ist. Unterstützt wird der frische Cast durch Stars wie Alex Karpovsky, Miles Fowler und Adrian Moayed.

Adam spielt nicht nur auf der Leinwand einen charmanten Romantiker, auch privat ist er mit Leighton seit Jahren glücklich verheiratet. Für die Fans des Paares dürfte ihr gemeinsames Auftreten in der Serie ein besonderes Highlight sein. "Nobody Wants This" basiert auf den Erlebnissen der Serienschöpferin Erin Foster und lotet in unterhaltsamer Weise die Nuancen moderner Beziehungen aus. Während Adam mit der Serie ein Comeback als Serienstar feiert, bleibt er für viele durch seine Rolle in "O.C., California" unvergessen. Die Emmy-Nominierung für seine Darstellung des Noah Roklov rundet ein erfolgreiches Kapitel seiner Karriere ab.

Getty Images Adam Brody, November 2024

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler