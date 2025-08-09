Von Heroin bis Verrat: Myleene Klass packt über ihren Ex aus

Myleene Klass (47), bekannt als Sängerin und Moderatorin, enthüllte in einem emotionalen Podcast-Interview neue Details über ihre gescheiterte Ehe mit Graham Quinn. Auf erschütternde Weise schilderte sie, wie sie an ihrem eigenen Geburtstag auf einer Party Zeugin eines Betrugs wurde: Graham, mit dem sie zwei Töchter hat, wurde mit einer bekannten Persönlichkeit auf einem Balkon in einer kompromittierenden Situation gesehen. "Sie waren dabei, sich gegenseitig die Reißverschlüsse zu öffnen", erzählte Myleene im Podcast "We Need To Talk". Die Situation eskalierte, und sie warf alle Gäste – einschließlich Grahams Eltern – aus ihrer Feier. "Ich erinnere mich, wie sein Vater sagte: 'Er hat das nicht von mir'. Das fand ich wirklich seltsam", fügte sie hinzu.

Die Ehe des Paares war von Anfang an voller Aufregung. Bereits am Hochzeitstag weigerte sich Graham, einen Ehevertrag zu unterschreiben, wie Myleene enthüllte. Zu ihrem Entsetzen erfuhr sie außerdem später, dass er ein geheimes Haus gekauft hatte. Nach nur sechs Monaten war die Ehe vorbei, und die Scheidung wurde 2013 finalisiert. Diese war nicht nur emotional, sondern auch finanziell äußerst belastend für Myleene. Seit der Trennung zieht sie die Kinder allein groß und beschreibt diese Lebensphase als "öffentliches Zerbrechen" ihrer Existenz. Graham hatte zudem eine schwierige Vergangenheit, einschließlich eines Vorfalls, bei dem er in seiner Jugend in Irland wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde – ein Umstand, den er Myleene vor Beginn ihrer Beziehung ehrlich gestanden hatte.

Dieses Schicksal gesellt sich zu weiteren persönlichen Tiefschlägen, die Myleene in ihrem Leben erfahren hat. Neben ihrer gescheiterten Ehe machte die dreifache Mutter auch schwierige Erfahrungen im Zusammenhang mit Fehlgeburten, über die sie bereits in der Vergangenheit offen sprach. Diese Erlebnisse teilt sie in einer BBC-Dokumentation, "Myleene Klass: Fehlgeburt und ich", die sich intensiv mit den psychischen und gesellschaftlichen Herausforderungen dieses Themas auseinandersetzt. Trotz all ihrer Rückschläge engagiert sich die vielseitige Künstlerin öffentlich dafür, anderen Frauen und Betroffenen Mut zu machen, indem sie schwierige Themen ins Rampenlicht rückt.

