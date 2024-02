Fünf Monate nach seinem Tod: Tim Wakefields Frau stirbt auch

Es ist eine unfassbare Tragödie. Über 20 Jahre waren Tim Wakefield (✝57) und seine Frau Stacy verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe brachte Stacy zwei gemeinsame Kinder zur Welt: Trevor und Brianna Grace. Im Oktober musste die Familie des Baseballstars allerdings einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Tim starb an den Folgen eines Hirntumors. Nun wurde bekannt: Seine Witwe Stacy ist auch tot.

"Mit tiefer Traurigkeit teilen wir mit, dass unsere geliebte Mutter, Tochter, Schwester, Nichte und Tante Stacy heute in ihrem Haus in Massachusetts verstorben ist", heißt es in einem emotionalen Statement der Familie, das Tims einstiger Baseball-Verein, die Boston Red Sox, auf X teilt. Seine Frau soll ebenfalls an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben sein.

Weiter heißt es im Netz: "Sie war umgeben von ihrer Familie und lieben Freunden sowie von ihren wunderbaren Pflegern und Krankenschwestern." Der Verlust sei für ihre Angehörigen unvorstellbar, da der Tod ihres Mannes erst fünf Monate her ist: "Unsere Herzen sind mehr als gebrochen."

Getty Images Tim Wakefield, September 2011

Getty Images Tim und Stacy Wakefield mit Ben Affleck im Jahr 2004

Getty Images Tim Wakefield, Baseballspieler

