Das denkt NFL-Star J.J. Watt über ein mögliches Comeback

Wird er irgendwann noch mal auf dem Feld stehen? Rund zwölf Jahre lang hatte J.J. Watt in der NFL gespielt und galt zeitweise als einer der besten Spieler der Liga. Zehn Jahre war er bei den Houston Texans auf der Position des Defensive Ends gewesen – zuletzt hat er jedoch bei den Arizona Cardinals gespielt. Ende vergangenen Jahres verkündete der Sportler seinen Ruhestand. Aber ist J.J.s NFL-Aus endgültig? Das sagt er dazu!

"Es besteht kein Zweifel daran, dass man, wenn die Promo beginnt und ein Spiel bevorsteht, denkt: 'Das könnte ich noch schaffen'", gibt der US-Amerikaner im Interview mit The New York Post zu. J.J. betont zudem, dass er durchaus körperlich in der Lage wäre zu spielen, jedoch möchte er nicht. "Als ich heute Morgen aufwachte, fühlte sich mein Körper großartig an, meine Knie fühlten sich gut an und mein Rücken fühlte sich gut an, weil mir nicht jeden Tag jemand einen Schlag versetzt", erklärt der 34-Jährige weiter. Er genieße es zu sehr, seinen Körper zu schonen und keine Schmerzen zu haben.

Aber nicht nur die körperliche Unversehrtheit begeistert J.J. an seinem Ruhestand. Er ist nämlich auch glücklicher Vater eines kleinen Sohnes namens Koa und hat nun mehr Zeit für ihn. "Der August war fantastisch. Ich hatte das noch nie zuvor, weil ich ständig im Trainingslager war – es war also wirklich schön, einige Dinge unternehmen zu können und die Zeit mit meiner Familie zu genießen", schwärmt er weiter.

Getty Images J.J. Watt, einstiger NFL-Spieler

Getty Images J.J. Watt, dreimal Defensive Player des Jahres

Instagram / jjwatt J.J. Watt mit seiner Frau Kealia und seinem Sohn Koa

