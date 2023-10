Miss-Germany-Kandidatin Doreen stirbt mit nur 34 Jahren

Ihre Angehörigen müssen jetzt sehr stark sein. Doreen Kascha-Werling war eine deutsche Miss Germany-Kandidatin, die es sogar unter die Top 100 geschafft hatte. Vor einigen Monaten hatte sie sich jedoch mit einer harten Diagnose auseinandersetzen müssen: Die Blondine litt an Brustkrebs. Den Weg und den Kampf gegen die Krankheit teilte sie fleißig auf Social Media und klärte darüber auf. Doch nun ist es traurige Gewissheit: Doreen ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.

"Die Liebe meines Lebens. Meine beste Freundin. Meine Frau. Meine Partnerin in Crime. Doreen ist am Mittwoch, den 27. September um 1 Uhr nachts friedlich eingeschlafen", schreibt ihr Mann Jan auf Instagram. Er sei während ihrer letzten Momente an ihrer Seite gewesen. "Die letzten Wochen sind nicht in Worte zu fassen. Ich dachte, ich hätte dich bereits verloren", schreibt er weiter zu einem Foto von Doreen. Er danke seiner Ehefrau für alles. "Ich weiß, dass jemand auf dich gewartet hat. Vielleicht wirst du woanders gerade auch mehr gebraucht", vermutet Jan.

Auch der Miss-Germany-Chef Max Klemmer äußerte sich bereits zu den traurigen Umständen. "Doreen war eine Kämpferin und genau das zeigte sie auch bei Miss Germany. Sie konnte andere Menschen mitreißen und ihnen Mut machen", berichtet er gegenüber Bild. Er sei erschüttert, dass sie den Kampf voller Kraft und Entschlossenheit aufgenommen und ihn doch so überraschend und plötzlich verloren habe.

Instagram / dor.eeen_ Doreen Kascha-Werling mit ihrem Ehemann Jan

Instagram / dor.eeen_ Doreen Kascha-Werling, Juni 2023

Instagram / dor.eeen_ Doreen Kascha-Werling mit ihrem Ehemann Jan

