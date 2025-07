Model Annika Gassner feiert ihr Debüt auf Malta Fashion Week

Annika Gassner feierte ihr Laufstegdebüt bei der Malta Fashion Week 2025, die vom 7. bis 10. Juli vor den Toren der Hauptstadt Valletta stattfand. Das deutsche Topmodel präsentierte die Kollektionen des maltesischen Designer-Duos Charles & Ron, die sich auch international in Städten wie Mailand und New York einen Namen gemacht haben. Der Trip nach Malta war für die blonde Schönheit eine Premiere, wie sie selbst verriet: "Die Architektur, die Stimmung, die Verschmelzung von Tradition und Zeitgeist – und natürlich diese beeindruckenden Locations – ich bin total geflasht."

Die Malta Fashion Week ist bekannt für ihre beeindruckenden Shows, die unter freiem Himmel stattfinden und von Palmen umrahmt sind. Mit ihren avantgardistischen und glamourösen Designs zieht sie jährlich Modebegeisterte aus ganz Europa an. Dieses Jahr fügte Annikas Präsenz dem Event ein weiteres Highlight hinzu. Auf dem Laufsteg war sie mit ihrem Gardemaß von 1,80 Metern ein Blickfang unter den internationalen Models und fügte sich perfekt in das elegante und zugleich mediterrane Flair der Veranstaltung ein.

Für Annika war das Debüt auf Malta ein besonderes, nachdem sie eine schwierige Phase überwunden hatte. Noch vor wenigen Wochen bangte sie um ihre Karriere, da ihre Modelaufträge vor einer ungewissen Zukunft standen. Ein Unfall in einer Achterbahn im vergangenen Monat hatte bei ihr gesundheitliche Folgen, die sie und ihre Familie in Sorge versetzten. Doch die Leidenschaft zur Mode hat dem Topmodel offensichtlich geholfen, gestärkt zurückzukehren und in einer neuen glamourösen Umgebung zu glänzen.

Charles & Ron, Steven Muliett Model Annika Gassner, Juli 2025

Nancy Beautyglam Model Annika Gassner, Juli 2025

Getty Images Annika Gassner, Model