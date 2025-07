Mit süßem Video: Marnie Simpson verrät Namen ihrer Tochter

Marnie Simpson (33) und Casey Johnson (30) schweben seit wenigen Tagen zum dritten Mal im Babyglück: Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Ehemann haben eine kleine Tochter auf der Welt willkommen geheißen. Zunächst meldete sich das Paar nur kurz bei seinen Fans, um die Geburt zu verkünden – nun geben sie auch den Namen ihres Babys preis. "Kixee Johnson", schreiben sie zu einem niedlichen Instagram-Video, das ihre Tochter in einem weißen Strampler zeigt. Dazu fügen sie hinzu: "Sie ist endlich da – und sie ist perfekt. Wir haben uns noch nie so glücklich gefühlt."

Wie die frischgebackenen Dreifacheltern preisgeben, kam Kixee am 17. Juli um 11:57 Uhr zur Welt und wog umgerechnet rund 2,7 Kilogramm. Sie ist ihr ganzer Stolz – und ebenso wie ihre Mama gesund und munter. "Es geht uns beiden sehr gut und wir erholen uns. Sie ist so schön und perfekt! Ich fühle mich so gesegnet und es kommt mir immer noch surreal vor, dass ich eine Tochter habe. Ich werde diese Babyblase genießen und wieder zurückkehren, sobald ich mich vollständig erholt habe", schrieb Marnie kürzlich auf ihrem Social-Media-Account.

Die Reality-TV-Bekanntheit und Casey sind seit 2017 ein Paar. Sie lernten sich am Set der Show "Single AF" kennen und wurden rund zwei Jahre später erstmals Eltern, als ihr Sohn Rox das Licht der Welt erblickte. Im darauffolgenden Jahr machte der mittlerweile dreifache Vater seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Noch bevor sie sich 2023 das Jawort gaben, kam ihr zweiter Sohn Oax zur Welt. Mit der Geburt ihres dritten Kindes ist ihr Liebesglück nun perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson, "Geordie Shore"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnsons neugeborene Tochter Kixee, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Casey Johnson und Marnie Simpson, April 2025

Anzeige