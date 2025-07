Liebe bestätigt: Hanna Weig ist wieder glücklich vergeben

Hanna Weig (29) macht ihre neue Beziehung offiziell: Nachdem die Influencerin erst kürzlich angedeutet hatte, nach ihrer Trennung von Jason Derulo (35) wieder in festen Händen zu sein, bestätigt sie jetzt, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Auf Instagram teilt sie ein inniges Selfie, das sie mit ihrem Partner zeigt. Auf dem Schnappschuss steht das Paar vor einem Spiegel, während der Unbekannte sie auf die Wange küsst und liebevoll umarmt. Das Bild bedarf nicht vieler Worte: Das Model setzt lediglich das Wort "Frieden" darunter.

Bereits Anfang dieses Monats heizte die 29-Jährige die Gerüchte um eine neue Romanze an. Auf ihrem Social-Media-Account teilte sie ein Foto, das sie zusammen mit einem unbekannten Mann auf einem Motorrad zeigte. Beim Lascana Summer Club-Event traf Promiflash dann auf Hanna und hakte nach, wie es um ihren aktuellen Beziehungsstatus steht. Die Ex-Frau von Jörn Schlönvoigt (38) hielt sich zwar bedeckt, offenbarte jedoch: "Ich bin sehr glücklich." Weitere Details wolle sie nicht preisgeben, da sie das Thema Dating künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.

Hannas Liebesleben sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Sie war eine Zeit lang mit GZSZ-Star Jörn verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Im Dezember vergangenen Jahres wurde dann ihre Romanze mit Sänger Jason Derulo bekannt – doch schon rund drei Monate später war alles wieder vorbei. Gegenüber RTL verriet sie: "Ja, ich hatte eine schöne Zeit mit ihm. Aber ich will wieder Kinder, ich will heiraten, und da waren wir nicht auf einer Wellenlänge. Deshalb habe ich das Ganze beendet."

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Weig mit ihrem Freund, Juli 2025

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im August 2022