So cool kontert Charlotte Würdig Olli Pochers Datingfrage

Charlotte Würdig (47) sorgte in einem Interview mit Oliver Pocher (47) in dessen Onlineshow "Pocher-Club" für Gelächter und überraschte mit ihrem schlagfertigen Humor. Der Comedian fragte sie augenzwinkernd, welchen Typ Mann sie suche. Charlottes Antwort kam prompt: "Das muss auf einmal da sein. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich durchs Leben oder den Supermarkt laufe und auf einmal denke: 'Da ist er!' und dann so Hollywood-mäßig dahinschmelze." Mit einem frechen Seitenhieb bemerkte die TV-Moderatorin außerdem: "Wir sind ja auch älter, und es ist ja nicht mehr nur das Optische – also jetzt gibt's auch Chancen für dich!" Oliver, bekannt für seine spitze Zunge, konnte über diesen Konter nur schmunzeln.

Charlotte machte im Interview deutlich, dass ihr beim Dating passende Lebensmodelle wichtiger sind als oberflächliche Kriterien. Ihre Erfahrungen in der Liebe sprechen dabei Bände: Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2012 mit Rapper Sido (44) und der Geburt ihrer zwei gemeinsamen Söhne entschied sich das Paar 2020 für eine Trennung. Zwei Jahre später war die Scheidung offiziell. Seitdem ist die Moderatorin Single und genießt es offenbar, selbstbewusst ihre Ansprüche zu formulieren – und dabei auch mal humorvoll auszuteilen.

Privat ließ Charlotte erst kürzlich durchblicken, dass sie einem besonderen Mann durchaus nicht abgeneigt wäre. Im Rahmen einer TV-Sendung brachte sie ihre Bewunderung für den RTL-Politikchef Nikolaus Blome zum Ausdruck. Mit einem verschmitzten Lächeln verriet die Medienpersönlichkeit, wie sympathisch und attraktiv sie ihn finde. "Der ist schon sexy!", schwärmte sie in der Sendung "Punkt 8".

Charlotte Würdig und Oliver Pocher

Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

Charlotte Würdig, Moderatorin