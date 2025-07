So steht Jörg Rohde zu Bens neuer "Alles was zählt"-Romanze

Bei Alles was zählt sorgt die neue Nähe zwischen Ben Steinkamp und Lucie Ziegler für Spannung. Jörg Rohde (41), der in der Serie den Part des Ben spielt, verrät gegenüber RTL, wie schwierig diese neue Verbindung für den Halbbruder von Jenny Steinkamp ist. "Ich glaube, dass Ben gerade total überfordert ist mit der Situation, weil eigentlich genau das eingetreten ist, was er auf jeden Fall vermeiden wollte. [...] Das stresst ihn und er merkt halt auch, dass sich da was entwickelt." Dennoch erklärt der Schauspieler: "Definitiv kann ich mir die beiden als Paar vorstellen."

Lucie und Ben arbeiten gemeinsam im Sport- und Wellnesszentrum der Steinkamps. Eine Liebe am Arbeitsplatz findet Serienliebling Jörg nicht verwerflich. "Generell ist es einfach für mich eine sehr schöne Sache. Und wenn sich zwei Menschen finden und die Herzen schlagen füreinander, dann ist es doch eigentlich sche*ßegal, wo das passiert", erzählt er dem Sender. Seiner Meinung nach steht der neuen Liebe also nichts im Weg. Mit der Lucie-Darstellerin Julia Wiedemann versteht er sich obendrein prächtig. Jörg schwärmt: "Es macht so unfassbar viel Spaß mit ihr."

Jörg ist seit 15 Jahren ein fester Bestandteil von "Alles was zählt". In dieser Zeit hat seine Serienrolle schon einige Beziehungen hinter sich gebracht. Für Nathalie, die Ehefrau des 41-Jährigen, war das nicht immer leicht. Gegenüber dem Privatsender berichtete sie vor einigen Jahren, dass sie sich erst einmal daran gewöhnen musste: "Ich muss sagen, er ist gut damit umgegangen. Wir haben ganz viel darüber geredet und er hat mir erklärt, wie das abläuft."

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Jörg Rohde, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Julia Wiedemann am Set von "Alles was zählt" als Lucie Ziegler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Rohde, Schauspieler