Dr. Emi Arpa gibt nach Geburt Einblicke in Familienalltag

Dr. Emi Arpa gibt erstmals detaillierte Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter. Auf Instagram teilt die Promi-Dermatologin nun eine Bilderreihe, die ihren neuen Alltag mit Baby zeigt: von liebevollen Kuschelmomenten mit ihrem kleinen Sohn, über ein herzliches Wiedersehen mit den Großeltern des Babys bis hin zu einem freudigen Kennenlernen des neuen Familienmitglieds mit dem Familienhund. Auch wie sie in der Badewanne gewaschen wird, wurde in dem süßen Post festgehalten. Zu diesen Glücksmomenten schrieb Dr. Emi: "Unser Leben in letzter Zeit. Mein Herz ist voll!"

Doch der Alltag mit Baby ist auch anstrengend, wie Dr. Emi mit einem Foto deutlich macht. Auf einem Bild zeigt sie sich mit verwuscheltem Haar, was den alltäglichen Trubel des Mutterseins verkörpert. Doch darüber kann sie sicherlich hinwegsehen – Dr. Emi und ihre kleine Familie wirken überglücklich. Für sie und ihren Partner Basti Dahlem ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Am 10. Juli erblickte ihr Sohn das Licht der Welt – der Name ihres Schatzes ist bislang noch nicht bekannt.

Kurz nach der Entbindung gab Dr. Emi ihren Fans direkt ein ehrliches Update. "Ihr habt mich auch alle vorgewarnt, dass es so sein wird, und natürlich hätte ich es mir auch denken können. Es ist aber immer noch etwas anderes, wenn man es selbst durchmacht und Dinge dann doch anders kommen, als man sie sich ausmalt", erklärte die Dermatologin im Netz darüber, dass ihre Gefühle sie überrumpelt haben.

Instagram / dr.emi Dr. Emi mit ihrem Sohn im Juli 2025

Instagram / dr.emi Basti Dahlem, sein Hund und sein Sohn im Juli 2025

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Juli 2025